Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
Информация пока не подтверждена, так как у мужчины не было при себе документов.
Фото: ВКонтакте
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путешественник и блогер Александр Яскевич, известный в интернете под ником Саша Конь, предположительно погиб в Брянской области при атаке ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Украинский дрон-камикадзе ударил по селу Старая Погощь Суземского района 13 мая. По информации оперативных служб, погибший — 37-летний уроженец Ставропольского края. Точную личность пока не подтвердили официально, так как при мужчине не было документов.
«К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник», — сообщил источник в экстренных службах региона.
Александр планировал добраться до Бразилии пешком, ежедневно проходя по 30 километров. Все свои вещи он вез в самодельной деревянной тележке, которую тянул за собой на тросе, за что и получил прозвище Конь. Именно эту самодельную повозку и нашли рядом с телом погибшего.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 46 лет умер блогер Андрей Багно. Он стал известен в интернете тем, что взял в жены беременную от другого мужчины африканку Софию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 13 мая
- Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа
- 13 мая
- Два человека погибли и восемь ранены от ударов ВСУ по Херсонщине в дни перемирия
- 12 мая
- Дроны ВСУ ударили по жилым многоэтажкам Энергодара
- 12 мая
- Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Оренбурге
- 10 мая
- ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
- 9 мая
- Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО
- 9 мая
- Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
- 8 мая
- Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве
- 8 мая
- Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
- 8 мая
- На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атаки украинских БПЛА
Читайте также
46%
Нашли ошибку?