Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 169 0

Информация пока не подтверждена, так как у мужчины не было при себе документов.

Как погиб Саша Конь

Фото: ВКонтакте

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Путешественник и блогер Александр Яскевич, известный в интернете под ником Саша Конь, предположительно погиб в Брянской области при атаке ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский дрон-камикадзе ударил по селу Старая Погощь Суземского района 13 мая. По информации оперативных служб, погибший — 37-летний уроженец Ставропольского края. Точную личность пока не подтвердили официально, так как при мужчине не было документов.

«К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник», — сообщил источник в экстренных службах региона.

Александр планировал добраться до Бразилии пешком, ежедневно проходя по 30 километров. Все свои вещи он вез в самодельной деревянной тележке, которую тянул за собой на тросе, за что и получил прозвище Конь. Именно эту самодельную повозку и нашли рядом с телом погибшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 46 лет умер блогер Андрей Багно. Он стал известен в интернете тем, что взял в жены беременную от другого мужчины африканку Софию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 мая
Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа
13 мая
Два человека погибли и восемь ранены от ударов ВСУ по Херсонщине в дни перемирия
12 мая
Дроны ВСУ ударили по жилым многоэтажкам Энергодара
12 мая
Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Оренбурге
10 мая
ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
9 мая
Украина почти 9 тысяч раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО
9 мая
Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
8 мая
Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве
8 мая
Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
8 мая
На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атаки украинских БПЛА
+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
Летняя атака кровососов: москвичей предупредили о нашествии комаров
22:51
Президент Литвы призвал сбивать нарушающие воздушное пространство дроны
22:44
«Лавочка за два рубля»: Шура про шоу-бизнес 90-х
22:34
Медики оказали помощь пострадавшим в ДТП на проспекте Мира в Москве
22:24
Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
22:15
Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

Сейчас читают

Цифры удивляют: сколько россиян страдает от лишних килограммов
Начал с собаки и ребенка: злобный бобр осадил частный дом и выгнал оттуда хозяев
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео