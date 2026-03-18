«Согласован и не будет пересмотрен»: в Евросоюзе разлад из-за кредита Украине

Евросоюз принял окончательное решение по выдаче кредита Киеву

В Евросоюзе близки к окончательному утверждению решения о выделении Украине масштабного кредита — речь идет о сумме около 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника журналистов, параметры финансовой поддержки уже согласованы на уровне государств-членов и менять их не планируется.

«Я ожидаю, что решение по кредиту <…> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил журналистам собеседник.

Однако окончательное оформление помощи тормозит позиция Венгрии. Будапешт выражает недовольство ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба» и использует это как аргумент против выделения средств.

Как уточнил источник, председатель Европейского совета Антониу Кошта уже провел переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. В ходе беседы он призвал придерживаться договоренностей, достигнутых еще в декабре.

Несмотря на это, Орбан дал понять, что предложенные Брюсселем варианты урегулирования не повлияют на позицию страны. По его словам, Венгрия не поддержит выделение Киеву кредита в запрашиваемом объеме, особенно если средства будут направлены на военные нужды.

Ситуацию осложняет и энергетический фактор. Ранее украинская сторона заявляла о готовности восстановить поврежденную инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в течение полутора месяцев. В Будапеште полагают, что такие сроки могут совпасть с периодом до парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля.

