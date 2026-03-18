«Согласован и не будет пересмотрен»: в Евросоюзе разлад из-за кредита Украине

|
Дарья Орлова
Венгрия недовольна ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба» и препятствует финансовой поддержке Киева.

Будет ли ЕС помогать Киеву деньгами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Евросоюзе близки к окончательному утверждению решения о выделении Украине масштабного кредита — речь идет о сумме около 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника журналистов, параметры финансовой поддержки уже согласованы на уровне государств-членов и менять их не планируется.

«Я ожидаю, что решение по кредиту <…> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил журналистам собеседник.

Однако окончательное оформление помощи тормозит позиция Венгрии. Будапешт выражает недовольство ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба» и использует это как аргумент против выделения средств.

Как уточнил источник, председатель Европейского совета Антониу Кошта уже провел переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. В ходе беседы он призвал придерживаться договоренностей, достигнутых еще в декабре.

Несмотря на это, Орбан дал понять, что предложенные Брюсселем варианты урегулирования не повлияют на позицию страны. По его словам, Венгрия не поддержит выделение Киеву кредита в запрашиваемом объеме, особенно если средства будут направлены на военные нужды.

Ситуацию осложняет и энергетический фактор. Ранее украинская сторона заявляла о готовности восстановить поврежденную инфраструктуру нефтепровода «Дружба» в течение полутора месяцев. В Будапеште полагают, что такие сроки могут совпасть с периодом до парламентских выборов, назначенных в стране на 12 апреля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
На Пхукете в аварии с микроавтобусом погибла гражданка Узбекистана
17:18
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
17:15
Жуткая находка: женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске
17:14
Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России
17:13
Машина мечты обернулась долгом: россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона
17:09
Драгоценная ошибка: как пожертвованный науке мозг помог раскрыть убийство

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео