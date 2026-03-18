В Екатеринбурге мужчина спрятал тело убитого брата в самодельный гроб

Диана Кулманакова
Семейная расправа закончилась попыткой суицида на глазах у прохожих.

Тело убитого братом мужчины нашли в самодельном гробу

Житель Екатеринбурга убил младшего брата, спрятал его тело в самодельный деревянный ящик и попытался покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Свердловской области.

По версии следствия, трагедия разыгралась в период с 10 по 15 марта в жилом доме. Между 37-летним мужчиной и его 32-летним родственником вспыхнула ссора.

В ходе конфликта старший брат несколько раз ударил младшего тупым предметом по голове. Полученные травмы оказались критическими. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Затем екатеринбуржец самостоятельно изготовил деревянный гроб, поместил туда тело убитого и покинул квартиру. Однако через некоторое время он вернулся в жилище, где находилась его мать, и признался ей в содеянном.

Как пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, отношения между мужчинами в течение долгого времени оставались напряженными.

После признания злоумышленник попытался покончить с собой прямо на улице. Однако его заметили прохожие. Они вызвали медиков, благодаря чему мужчину удалось спасти.

Сейчас подозреваемый задержан правоохранительными органами. Представители следствия уже предъявили ему обвинение в убийстве.

