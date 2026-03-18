«Проверяюсь каждые три месяца»: Шура о планах зачать детей

Артист неоднократно признавался, что боится передать наследникам смертельную болезнь.

Певец Шура сдает сперму на анализы раз в три месяца, чтобы в будущем зачать ребенка. Об этом он рассказал на своем весеннем концерте корреспонденту 5-tv.ru.

«Мы не ожидали, что будет химиотерапия. Не успели», — сказал артист, вспоминая борьбу с тяжелым недугом.

Из-за онкологического заболевания певец проходил сложное лечение, из-за чего он не мог планировать детей. Он неоднократно признавался, что после болезни боится передать ее наследникам. На вопрос журналистов о том, рассматривает ли он суррогатное материнство, Шура ответил кратко: «Как пойдет».

«Сейчас просто проверяюсь каждые три месяца, нормально все», — заверил певец.

Певец Шура боролся со злокачественной опухолью мошонки на протяжении семи лет. Болезнь требовала незамедлительной госпитализации. Лечился артист в Швейцарии.

