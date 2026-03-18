Цветы и тишина: как выглядит могила Бедроса Киркорова спустя год после смерти

|
Элина Битюцкая
Корреспонденты 5-tv.ru побывали на Троекуровском кладбище, чтобы увидеть, как родные и поклонники хранят память о народном артисте.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ровно год назад, 18 марта 2025 года, не стало народного артиста России Бедроса Киркорова. Отца поп-короля российской эстрады похоронили с почестями на Троекуровском кладбище в Москве.

Сегодня его могила утопает в цветах — алые розы, строгие гвоздики и скромные полевые букеты несут не только родные, но и благодарные зрители, которые помнят его голос.

На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, как ухожено место последнего приюта артиста. Он нашел покой рядом с другими легендами — Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным и Вячеславом Добрыниным.

Всего месяц назад, 26 февраля, Филипп Киркоров не смог сдержать слез на своем сольном концерте в Москве. Во время исполнения песни «Вы с нами» на огромном экране появилась фотография отца. Певец заплакал прямо на сцене.

«Мне повезло быть знакомым и дружить со многими из этих великих артистов. Свет этих людей столь ярок, что до сих пор не оставляет места для грустных и печальных мыслей о них», — сказал тогда артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров поблагодарил поклонников, которые уже 40 лет финансово поддерживают его, посещая концерты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

