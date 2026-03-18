Слава Копейкин сыграет Басту в автобиографическом фильме о рэпере

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Поиски исполнителя главной роли продолжались более трех месяцев.

Фото, видео: Пресс-служба GAZ /photo__pasha; 5-tv.ru

Актер Слава Копейкин исполнит роль рэпера Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в биографическом фильме, посвященном его жизненному и творческому пути. Об этом сообщил корреспонденту 5-tv.ru сам рэпер.

Стало известно, что поиски исполнителя главной роли продолжались более трех месяцев. Также сообщалось, что кандидатуру Копейкина одобрил сам музыкант, так как актер привлек внимание из-за внешнего сходства и общего впечатления.

К тому же Копейкин прошел полноценный кастинг наравне с другими претендентами и получил роль после стандартного отбора. 

В настоящее время артист активно готовится к роли. Он изучает особенности южного говора, характерного для родного города музыканта — Ростов-на-Дону, осваивает местный сленг и работает над манерой речи и поведения, чтобы точнее передать образ исполнителя.

Премьера фильма о становлении и карьере Басты, предварительно, может состояться до конца 2026 года.

