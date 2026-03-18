Может, поговорим? В Европе допустили возобновление диалога с Россией

В Европе допустили восстановление диалога с Россией в будущем. Причем о прямом разговоре с Москвой заявили, внезапно, в Париже. Глава французского МИД даже подчеркнул: это важно для достижения договоренности в сфере безопасности.

«Нет причин, по которым мы не должны стремиться, когда придет подходящее время, к самостоятельному контакту с Россией без посредников, чтобы Россия понимала, каковы наши ожидания и красные линии, — и чтобы мы также могли услышать, каковы красные линии и ожидания Москвы», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

И это после резонансного заявления премьер-министра Бельгии. Стремление восстановить партнерские отношения с Россией он назвал позицией здравомыслия. Политик напомнил, что именно на дешевых российских ресурсах держалась европейская энергетическая безопасность. И так, как он, думают многие. Но, по его словам, просто боятся говорить об этом вслух.

