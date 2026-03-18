Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Там создается самая разная продукция — от медицинских препаратов до ИИ-ускорителей.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» зарегистрировали свыше 800 разработок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин канале в мессенджере MAX.

«За время работы ОЭЗ Москвы резиденты зарегистрировали уже 818 результатов интеллектуальной деятельности в виде патентов, лицензий, свидетельств и товарных знаков», — отметил глава города.

Он уточнил, что за 2025 год компании ОЭЗ представили более 90 уникальных разработок. Основные направления исследований ведутся в области информационных технологий, микроэлектроники и оригинального высокотехнологичного оборудования.

Один из лидеров по количеству зарегистрированных разработок — производитель оборудования для лазерной гравировки и маркировки.

Также Собянин отметил компанию, создающую отечественные банкоматы и автоматы для продажи и обслуживания проездных билетов.

Упомянул мэр столицы и производителя российского ускорителя искусственного интеллекта (ИИ) для высокоплотных вычислений. Эта продукция не уступает даже ведущим мировым аналогам.

Еще одной важной разработкой резидента ОЭЗ является препарат, предназначенный для тяжелых форм хронического заболевания почек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что площадки Московского завода полиметаллов, входящего в состав компании «ТВЭЛ», и компании «Ренова Лаб» получили статус технопарка. В них ведутся разработки в области аддитивных технологий, сетевого и телекоммуникационного оборудования, химии и автомобильной промышленности.

