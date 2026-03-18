Социальная адаптация: как изменилась жизнь макаки Панча благодаря подружке

Зоопсихолог Авдеева: подруга макаки Панча помогает ему социализироваться

Известный в соцсетях самец макаки Панч выбрал партнершу, похожую на свою любимую игрушку, потому что он ищет повторяющегося безопасного и спокойного контакта с сородичами. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась специалист по поведению и благополучию животных Екатерина Авдеева.

«Если говорить про Панча, вероятнее всего, он тянется не к похожему объекту, а к тому, кто дает ему такое предсказуемое, безопасное взаимодействие», — объяснила она.

Для приматов важно регулярно совершать контакты внутри группы, получать обратную связь от себе подобных, отметила зоопсихолог. Для них это — своего рода знак, что они не отвергнуты и остаются в социуме.

Кроме того, психолог ответила на вопрос, мог ли Панч в подруге искать замену своей матери. По ее словам, у детеныша-примата мать — это сородич, который дает не просто близость, но и безопасность, а также адаптацию в социальной группе. При отсутствии этой фигуры животное будет искать альтернативный источник социализации. Для Панча таковым стала сначала игрушка, а затем — самка, похожая на нее, подчеркнула Авдеева.

Через мать детеныш получает защиту, первые модели общения и понимание того, как взаимодействовать в группе. Таким образом у него отрабатываются навыки игры, соблюдения дистанции, распознания сигналов сородичей. Для макак и других обезьян опасно не само по себе уединение, которое может быть и недолгим, но отсутствие устойчивых социальных связей. Особенно критично оно в раннем возрасте.

При отсутствии устойчивых социальных связей у обезьяны может страдать и поведение, и физиология. У детеныша повышается тревожность, сложнее формируются устойчивые отношения, ему тяжелее справляться со стрессом, отметила эксперт.

Ранее стало известно, что новая подружка обезьянки Панча — копия его плюшевой игрушки.

