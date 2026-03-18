«Она не утихает»: Киркоров рассказал о боли от потери отца

Боль Филиппа Киркорова от смерти отца не утихает

Ровно через год после ухода народного артиста России Бедроса Киркорова его сын — народный артист России Филипп Киркоров — приехал на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память отца. Артист взял с собой детей — 14-летнюю дочь Аллу-Викторию и 13-летнего сына Мартина. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Поп-король возложил к могиле белые розы, а его дети оставили букеты красных и розовых цветов. Над захоронением, где пока установлен только высокий деревянный крест с распятием и большой портрет Бедроса Филипповича, священник провел заупокойную службу. Семья молилась у места, где год назад нашел вечный покой патриарх эстрады.

После церемонии Киркоров откровенно рассказал журналистам, почему спустя 12 месяцев на могиле до сих пор нет постоянного памятника. Оказалось, что у семьи есть важная причина — они хотят похоронить всех родных вместе.

«Бюрократически оказалось сложно. Болгария с 1 января окончательно вступила в Евросоюз. Из-за политической ситуации возникли проблемы с организацией переноса мамы и бабушки сюда, чтобы похоронить вместе с Бедросом. МИД России мне очень помогает, удалось решить, но захоронить и поставить памятник мы уже не успели», — поделился артист.

По его словам, эскиз и сам памятник уже готовы. Открытие приурочат ко дню рождения отца — 2 июня 2026 года.

«Пусть памятник откроется в день его рождения. Это будет более радужный повод — все-таки день рождения, а не поминки», — добавил певец.

Когда корреспонденты спросили, снится ли ему отец, Киркоров признался, что нет. С иронией он заметил, что только недавно начала сниться мама, а отец пока не приходит. На вопрос, утихает ли боль со временем, артист ответил с надрывом.

«Говорят, что боль утихает — нифига она не утихает, особенно после потери мамы. А я был маменькин сынок. Это боль, которая всегда будет болью. Ничего она не зарастает, не зарубцовывается», — сказал он.

При этом Филипп с теплотой вспомнил, что отец подарил ему самое главное — счастливое детство.

«Он подарил красивое детство. В прекрасной солнечной Болгарии. Окруженный любовью и музыкой, прекрасной природой и людьми. Вот это он мне подарил», — заключил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с Троекуровского кладбища и вспоминал яркую жизнь Бедроса Киркорова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.