Археолог Бутягин числится в базе сайта «Миротворец»*

Российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, которого задержали в Польше, с 2018 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Уточняется, что Бутягина обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «сознательном нарушении государственной границы».

Бутягина задержали в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за незаконные археологические раскопки в Крыму. Из данных окружной прокуратуры Варшавы следует, что научному сотруднику в случае экстрадиции на Украину грозит до десяти лет лишения свободы.

В МИД РФ отметили, что преследование Бутягина — исключительно политическая акция и носит откровенно спекулятивный характер. Ведь Бутягин работает на крымской земле последние лет 30 и всегда соблюдал все законы, и когда полуостров был украинским, и потом, когда стал российским.

Суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Александра Бутягина. Сторона защиты считает, что экстрадиция несет прямую угрозу жизни ученого, если он окажется в украинском СИЗО. Также, по мнению защиты, процесс над археологом на Украине может не соответствовать стандартам справедливого суда.

* — экстремистский ресурс, запрещен на территории РФ.