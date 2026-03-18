Турпоток растет: Чернышенко указал на привлекательность «Золотого кольца»

|
В дальнейшем доля поездок по историческому маршруту может вырасти и составить более трети всех путешествий по стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Маршруты «Золотого кольца» ежегодно привлекают свыше 27 миллионов туристов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии, посвященной развитию популярного туристического направления.

«Важно понимать, что уже сейчас маршруты „Золотого кольца“ привлекают в год более 27 миллионов туристов, и это причем еще только оценки по системе Росстата», — заявил он.

По его словам, эти показатели отражают значительный интерес путешественников к историческому маршруту.

Чернышенко отметил, что в дальнейшем доля поездок по «Золотому кольцу» может вырасти и составить более трети всех путешествий по стране. Он подчеркнул, что направление обладает большим потенциалом для расширения туристического потока.

Вице-премьер напомнил, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» поставлена задача увеличить внутренний туризм — к 2030 году число поездок по России должно достигнуть 140 миллионов.

Как подчеркнул Чернышенко, регионы, входящие в маршрут «Золотого кольца», должны стремиться не только к росту туристического потока, но и к более амбициозным результатам. Для этого необходимо развивать различные направления туризма и расширять туристическую инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Золотое кольцо» России расширят на 49 населенных пунктов к 2027 году. В обновленный маршрут войдут Нижний Новгород, Александров, Муром, Калязин и Плес, национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера», а также другие населенные пункты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
