Турпоток растет: Чернышенко указал на привлекательность «Золотого кольца»

Чернышенко: маршруты «Золотого кольца» ежегодно посещают более 27 млн туристов

Маршруты «Золотого кольца» ежегодно привлекают свыше 27 миллионов туристов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии, посвященной развитию популярного туристического направления.

«Важно понимать, что уже сейчас маршруты „Золотого кольца“ привлекают в год более 27 миллионов туристов, и это причем еще только оценки по системе Росстата», — заявил он.

По его словам, эти показатели отражают значительный интерес путешественников к историческому маршруту.

Чернышенко отметил, что в дальнейшем доля поездок по «Золотому кольцу» может вырасти и составить более трети всех путешествий по стране. Он подчеркнул, что направление обладает большим потенциалом для расширения туристического потока.

Вице-премьер напомнил, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» поставлена задача увеличить внутренний туризм — к 2030 году число поездок по России должно достигнуть 140 миллионов.

Как подчеркнул Чернышенко, регионы, входящие в маршрут «Золотого кольца», должны стремиться не только к росту туристического потока, но и к более амбициозным результатам. Для этого необходимо развивать различные направления туризма и расширять туристическую инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Золотое кольцо» России расширят на 49 населенных пунктов к 2027 году. В обновленный маршрут войдут Нижний Новгород, Александров, Муром, Калязин и Плес, национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера», а также другие населенные пункты.

