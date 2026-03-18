Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС

Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и отец ее четвертого ребенка, подтвердил, что у нее больше нет задолженности перед налоговыми органами. Об этом он рассказал подписчикам в соцсетях.

По его словам, долг в размере 176 миллионов рублей полностью погашен.

Сквиччиарини заявил в личном блоге, что распространившаяся в интернете информация соответствует действительности: все обязательства перед налоговой службой закрыты, и на данный момент никаких долгов у Чекалиной не осталось.

До этого сообщалось, что задолженность блогера погасило неизвестное физическое лицо. При этом личность человека, оплатившего многомиллионный долг, не раскрывали.

Ситуация вокруг Чекалиной развивается на фоне ее тяжелой болезни. Ранее стало известно, что блогер проходит лечение от рака и проходит курс химиотерапии.

Во время четвертой беременности ее несколько раз госпитализировали из-за сильных болей, однако близкие тогда не раскрывали причины ухудшения состояния. После рождения ребенка Валерия оказалась в онкологической реанимации, где и у нее подтвердился диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких, позвоночнике и ногах.

Уголовное дело против Чекалиных

Расследование в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего супруга Артема и их сообщника Романа Вишняка началось в октябре 2024 года. Следствие подозревало их в выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

Артем Чекалин причастность к незаконным финансовым операциям отрицал, однако признавал нарушения налогового законодательства.

Романа Вишняка осудили. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы и штраф. В своих показаниях он утверждал, что финансовую часть схемы координировал Чекалин, тогда как Валерия, по его словам, занималась рекламными контрактами.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.