Жуткая находка: женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске

Женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске

В подмосковном Красногорске расследуют жестокое преступление после обнаружения останков женщины, разделенных на части и упакованных в два чемодана. Страшную находку заметили рядом с жилым домом, где, по предварительным данным, и произошло убийство. Об этом сообщили в областном ГСУСК РФ.

«Следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней местной жительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ)… По данным следствия, 18 марта текущего года в городе Красногорске рядом с домом обнаружены два чемодана, в которых находились фрагменты тела женщины», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что к преступлению может быть причастен сожитель погибшей. Предполагается, что после расправы он вынес чемоданы из квартиры, а затем покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и специалисты-криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковной квартире нашли тело 12-летнего школьника с ножевыми ранениями. По информации источника 5-tv.ru, к гибели ребенка может быть причастна его мать. Саму женщину обнаружили в другой комнате без сознания — ей потребовалась экстренная помощь врачей.

Предварительно установлено, что 49-летняя москвичка приехала в город вместе с сыном и арендовала жилье на сутки. На следующий день владелица квартиры решила навестить постояльцев и стала свидетелем трагедии. Женщина сразу вызвала медиков и сотрудников полиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.