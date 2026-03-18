Жуткая находка: женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Убийца выбросил тело рядом с домом, в котором совершил расправу.

В подмосковном Красногорске расследуют жестокое преступление после обнаружения останков женщины, разделенных на части и упакованных в два чемодана. Страшную находку заметили рядом с жилым домом, где, по предварительным данным, и произошло убийство. Об этом сообщили в областном ГСУСК РФ.

«Следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней местной жительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ)… По данным следствия, 18 марта текущего года в городе Красногорске рядом с домом обнаружены два чемодана, в которых находились фрагменты тела женщины», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что к преступлению может быть причастен сожитель погибшей. Предполагается, что после расправы он вынес чемоданы из квартиры, а затем покончил с собой.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и специалисты-криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковной квартире нашли тело 12-летнего школьника с ножевыми ранениями. По информации источника 5-tv.ru, к гибели ребенка может быть причастна его мать. Саму женщину обнаружили в другой комнате без сознания — ей потребовалась экстренная помощь врачей.

Предварительно установлено, что 49-летняя москвичка приехала в город вместе с сыном и арендовала жилье на сутки. На следующий день владелица квартиры решила навестить постояльцев и стала свидетелем трагедии. Женщина сразу вызвала медиков и сотрудников полиции.

Последние новости

17:30
Из чудовища в красавицу: женщина шесть лет держала в заточении и уродовала свою дочь
17:24
На Пхукете в аварии с микроавтобусом погибла гражданка Узбекистана
17:18
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
17:15
17:14
Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России
17:13
Машина мечты обернулась долгом: россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео