Убила собственная мать: 12-летнего мальчика нашли зарезанным в квартире в Москве

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Подозреваемая тяжело переживала гибель другого сына.

Женщина зарезала собственного сына в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В арендованной квартире в Москве нашли зарезанным 12-летнего мальчика

В квартире в Подмосковье обнаружили тело зарезанного 12-летнего мальчика. Как сообщил источник 5-tv.ru, с ребенком расправилась его собственная мать. Женщину нашли в соседней комнате — она была без сознания и нуждалась в срочной медицинской помощи.

По предварительным данным, 49-летняя жительница Москвы приехала в город вместе с мальчиком и сняла жилье на сутки. На следующий день хозяйка квартиры пришла проверить помещение и наткнулась на страшную картину. Она немедленно вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

По данным источника, подозреваемая тяжело переживала гибель другого сына, умершего от онкологического заболевания. На ужасный поступок ее могла сподвигнуть длительная депрессия — в тяжелом состоянии женщина пребывала около года.

Также известно, что погибший мальчик имел проблемы с умственным развитием. По информации источников, женщина могла планировать суицид и решила забрать ребенка с собой.

Сейчас мать находится в реанимации под наблюдением врачей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы трагедии.

