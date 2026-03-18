В Свердловской области под окнами дома нашли мертвого шестиклассника

В городе Заречный Свердловской области школьника шестого класса обнаружили без признаков жизни возле жилого дома на улице Ленина.

По информации портала Е1.ru, ребенок упал с большой высоты. Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, сразу вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на оперативное прибытие медиков, спасти мальчика не удалось.

Очевидцы сообщили, что на вид подростку было примерно 12–13 лет. В региональном управлении Следственного комитета России ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в квартире в Подмосковье было найдено тело 12-летнего ребенка с ножевыми ранениями. По данным источника 5-tv.ru, к гибели мальчика может быть причастна его собственная мать. Женщину обнаружили в другой комнате без сознания, ей потребовалась экстренная помощь врачей.

Предварительно установлено, что 49-летняя москвичка приехала в город вместе с сыном и арендовала жилье на короткий срок. Уже на следующий день владелица квартиры решила проверить помещение и увидела жуткую сцену. Она сразу вызвала медиков и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

