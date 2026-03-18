Недолго и несчастливо: мужчина подавился десертом на свадьбе и умер

|
Дарья Орлова
Веселье внезапно обернулось трагедией.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии произошел трагический случай на свадебном торжестве. Один из приглашенных гостей скончался после того, как подавился сладким угощением.

Инцидент случился в деревне Малиянта, расположенной в штате Джаркханд. По данным издания NDTV, 41-летний Лалит Сингх во время праздничного застолья ел традиционный десерт расгуллу — мягкие творожные шарики, пропитанные сладким сиропом. В какой-то момент мужчина неожиданно начал задыхаться.

Свидетели происшествия попытались оказать ему помощь, однако извлечь кусок пищи из дыхательных путей не смогли. Отец пострадавшего срочно доставил его в ближайшее медицинское учреждение, но усилия врачей не дали результата — спасти гостя не удалось.

Ранее в индийском городе Индор умер шестимесячный младенец после того, как употребил воду ненадлежащего качества. Случившееся произошло на фоне санитарного кризиса, объявленного в штате Мадхья-Прадеш.

Как рассказала мать малыша, вскоре после кормления молочной смесью, приготовленной на обычной водопроводной воде, у ребенка появились тяжелые симптомы — сильная рвота и расстройство пищеварения. Сначала его госпитализировали в государственную клинику, а затем перевели в частный медицинский центр. Несмотря на усилия врачей, спасти младенца не удалось — там была констатирована его смерть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

