Российские паралимпийцы совершили подвиг, взяв третье место в медальном зачете

Путин: третье место российских паралимпийцев — это подвиг

Президент России Владимир Путин высоко оценил выступление российских паралимпийцев на Играх в Италии, назвав его настоящим подвигом. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 18 марта, передает 5-tv.ru.

Глава государства подчеркнул, что спортсмены, завоевавшие третье место в медальном зачете, совершили настоящий подвиг. Путин добавил, что 19 марта лично встретится с призерами и поздравит их с блестящим результатом.

Президент также согласился с тем, что «спорт должен быть маяком», и выразил надежду на изменение подхода Международного олимпийского комитета.

«Хочется надеяться, что МОК перестанет использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал Путин, добавив, что международная организация должна перестать «заниматься фокусами» по отношению к спортсменам из России.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев доложил президенту об итогах Паралимпийских игр для российской сборной. Он отметил, что МОК, вероятно, взял новый курс по снижению политизации спорта, и подчеркнул, что Минспорта продолжает бороться за восстановление прав российских атлетов.

Напомним, зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года российские спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном страны.

За сборную России участвовали шесть атлетов, которые завоевали 12 медалей, восемь из которых — золотые. В медальном зачете Россия заняла третье место, уступив только Китаю и США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сборная Украины бойкотировала церемонию закрытия Паралимпиады из-за участия российских спортсменов.

