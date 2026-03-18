Игровое задание: в Петербурге нашли обманутую мошенниками 15-летнюю школьницу

Эфирная новость 50 0

Девочка пропала вместе с телефонами родителей и банковскими картами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Срочные новости приходят из Петербурга. Там нашли загадочно пропавшую школьницу. Ее обнаружили на Московском вокзале.

Сейчас девочка в полиции. По одной из версий, она могла стать жертвой мошенников. Как выяснилось, за пару недель до случившего школьница просила родителей показать банковские приложения и даже назвать сумму на счетах, объяснив это игровым заданием.

«Каких-то признаков, что что-то не так, не было. Подружки были у нее. Ну она стеснительная очень. Она сама первая на общений не пойдет», — сказала мать девочки.

Девочка ушла из дома в Кингисеппе, прихватив с собой родительские телефоны, документы и банковские карты, но наличные не тронула. Мама рассказала, что до своего исчезновения подросток очень сильно увлекалась популярными онлайн-играми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Злоумышленники начинают засыпать жертву сообщениями через мессенджеры и сотовую связь. В результате человек начинает паниковать и теряет бдительность, становясь легкой целью для обмана.

Эксперты советуют в таких случаях не поддаваться эмоциям, а просто отключить смартфон на 15 минут и переждать атаку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
