Двойная атака: как не повестись на новую уловку мошенников

Мошенники начали активно слать сообщения и уведомления по новой схеме

Телефонные мошенники придумали способ, как заставить россиян потерять бдительность и поддаться на их уловки. Теперь прежде, чем позвонить, они начинают засыпать свою жертву сообщениями. За пять минут может прийти около ста уведомлений. Пользователи пытаются понять, что происходит, начинают паниковать, и как раз в таком состоянии их легче всего обмануть.

«Идет такая массированная атака с помощью смс, которые приходят и через сети сотовой связи, и через мессенджеры. Человек уже нервничает, когда у него каждые десять секунд раздаются какие-то сигналы. Он идет навстречу этим злоумышленникам и называет тот код, который приходит», — пояснил IT-специалист Денис Кусков.

Эксперты советуют в таких случаях не поддаваться эмоциям, а просто отключить смартфон на 15 минут и переждать атаку.

Мошенники и недобросовестные конкуренты также активно атакуют российские маркетплейсы, используя различные схемы обмана. Убытки несут как продавцы, так и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Одной из главных проблем для владельцев ПВЗ стали фальшивые заказы. Конкуренты или так называемые «потребители-террористы» оформляют доставку крупных партий товаров, которые затем никто не забирает. В результате склад пункта выдачи оказывается заблокирован, а оборачиваемость товаров нарушается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.