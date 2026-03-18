В центре Москвы на Охотном ряду произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, пожар начался в ТЦ «Модный сезон» — в ресторане «Страна которой нет» Аркадия Новикова.

Экстренные службы работают на месте, людей эвакуируют. Обстоятельства произошедшего выясняются.

О пострадавших информации в настоящее время нет.