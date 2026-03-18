В Твери девочку чуть не унесло течением на маленькой льдине

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото, видео: max.ru/ГУ МЧС России по Тверской области/id6901066135; 5-tv.ru

В Твери девочку чуть не унесло течением на маленькой льдине на Волге. Об этом сообщило МЧС России по Тверской области.

«Поступило сообщение о происшествии на реке Волга <…> Где несовершеннолетнего унесло течением на льдине», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели прибыли к ребенку на надувной лодке и переправили девочку на берег. Медицинская помощь девочке не потребовалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В МЧС также напомнили о правилах поведения на льду. Прежде чем выйти на лед, необходимо убедиться в его прочности, также не стоит оставлять на нем детей без присмотра. На тонком льду лучше воздержаться от рыбалки и не допускать большого скопления людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две девочки девяти и десяти лет провалились под лед во время прогулки с собаками по озеру в Калининграде. К ним на помощь пришли очевидцы — они оперативно достали их из ледяной воды. Также к месту ЧП прибыли спасатели.

