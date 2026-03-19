«Играла в игру»: странная просьба школьницы стала предвестником её исчезновения в Ленобласти

Полицейские этим вечером нашли 15-летнюю школьницу, которая еще рано утром с документами ушла из дома, и с тех пор никто не знал, где она находится. Девочка успела добраться из Ленинградской области до Московского вокзала в Петербурге. Есть версия, что она стала жертвой мошенников, которые нашли ее через онлайн-игру. Все детали этой запутанной истории у корреспондента «Известий» Трофима Таюрского.

Поиски 15-летней Полины в Кингисеппе шли около десяти часов. Пока родители общались с правоохранителями и прокручивали самые страшные версии, волонтеры прочесывали город.

Девочка вышла из этого подъезда около шести утра. Мать услышала щелчок замка и сразу побежала в комнату дочери. Но там ее не увидела и кинулась к окну. В этот момент у дома стояла белая машина. Села ли в нее девочка — неизвестно. Но сразу после этого родители выбежали на улицу, чтобы искать свою дочь. Вместе с Полиной пропали и ее документы, телефоны родителей и все банковские карты. Счета супруги уже заблокировали.

«Извените, сейчас не по себе, сейчас просто не могу разговаривать», — заявил отец школьницы Алексей Емельянов.

Тревожные сигналы были. Примерно за две недели до исчезновения школьница подходила к родителям с необычной просьбой — показать, сколько денег находится на карте. Позже объяснила: якобы просто играла с друзьями в «правду или действие». И должна была сфотографировать банковские приложения у родителей.

«Никаких признаков того, что что-то не такое, не было», — говорит мать школьницы Евгения Емельянова.

Замкнутая, скромная, тихая — так описывают Полину близкие. Она хорошо учится, ходит в художественную школу. При этом в классе дружит только с одной девочкой, да и то — только в стенах школы. По словам матери, дочь проводит много времени за компьютером. Играет в Genshin Impact. И именно такие дети, говорят эксперты, — в группе риска.

«Пользуется игра популярностью у детей, мошенники туда идут, анализируют, и в процессе игры уже выбирают более уязвимых. Тем более дети в играх, к сожалению, открываются, чувствуют себя там в безопасности, в некой своей среде обезличенной», — отметил эксперт по информационной безопасности Сергей Трухачев.

Подобные истории не редкость. В начале марта 17-летний парень тоже ушел из дома, никому ничего не объяснив. Его искали почти неделю. По версии следствия, неизвестные убедили молодого человека, что он агент спецслужб и ему поручено забрать у нескольких человек деньги. Якобы их будут декларировать. После юноша должен был «залечь на дно» и полностью оборвать связь с родственниками. В итоге его нашли, предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под домашний арест.

«Ребенок — это как пластилин. Кто на него оказал авторитетное влияние, тем он и будет запитываться. А каждый родитель, понимая, насколько ребенок его находится под прицелом мошенников, финансовых аферистов, террористов, каждый родитель должен сегодня усердное внимание оказывать», — заметила гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

Но действительно ли 15-летняя школьница стала марионеткой мошенников — выяснят в полиции. Ее нашли на Московском вокзале. Девочке придется объяснить, как и почему она оказалась в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.