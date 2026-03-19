«В космос не возьмут»: Митя Фомин профукал свои мечты из-за желания выделиться

Митя Фомин: крашеные волосы и тату лишили заветной мечты о космосе

Желание выделиться не всегда приводит к чему-то хорошему. В побеге за модой и свободой можно упустить что-то очень важное. Певец Митя Фомин в интервью 5-tv.ru признался, что профукал мечты о космосе и актерстве из-за крашеных волос и тату. Об этом он рассказал на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Недели моды в Москве.

По словам артиста, когда он уехал в Англию, то полностью обесцветил себе волосы. От такого преображения он получал колоссальное удовольствие. На дворе тогда были 1990-е, и перекрасить волосы в белый цвет — это настоящая революция.

«Я ликовал, я кайфовал, потому что это была некая степень свободы, которую ты себе не мог в свое время позволить. И с татуировками то же самое. Я мог это сделать. Но то время, то какие-то мысли, то еще что-то», — поделился Фомин.

Красота красотой, а вот только в актеры из-за этой цветной «особенности» его не брали. Певец долгое время надеялся, но потом понял, что в эту сферу ему не пробиться.

«Я все лелеял, что меня возьмут в актеры, в актеры. Я так понимаю, что меня уже не возьмут. Им же нельзя ни татуировок, там ни косметические процедуры вообще. Они, как пластилин, язык нужно лепить», — рассказал артист.

Схлопнулась и заветная мечта полететь в космос. По словам Фомина, когда он сделал тату, ему начали присылать информацию, что в космонавты с нательной живописью не берут.

«Как только я ее сделал (тату. — Прим. ред.), вдруг мне в соцсети стали подкидывать информацию, что, оказывается, людей, которые сделали, уже не берут в космонавты, а это была моей мечтой полететь в космос. И я понимаю, что меня и в космос не возьмут», — шутя рассказал певец.

Не только Мите Фомину пришлось пожертвовать своими мечтами. Так, например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ради любимой Валерии распрощался с собственными амбициями. Однако заслуженная артистка России с высказыванием мужа не согласилась. По ее словам, это не такая уж большая жертва. К тому же, Иосиф взвешенно подходит к принятию решений. Если выбрал быть с ней, значит сам этого хотел.

