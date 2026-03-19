«Каждый день знаменитый»: Митя Фомин о своей незаурядности и маргинальности

Анастасия Антоненко
Артисту с детства претили какие-либо правила, рамки и приличия.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Митя Фомин: каждый день просыпаюсь знаменитый

Известный певец Митя Фомин признался, что с детства ощущал себя незаурядным человеком, которому претили какие-либо правила и рамки. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Недели моды в Москве.

«Я всегда был как бы немножечко оппортунистом и немножечко таким маргиналом, да. Это говорит о том, что я, как бы чуть-чуть иду всегда системе вспять. У меня были конфликты с учителями в школе, музыкальной школе, со сверстниками», — поделился певец.

Тем не менее, конфликты с окружающими на почве «инаковости» никак не сказались на самооценке артиста. Наоборот — Фомин ощущает себя более чем уверенно. Например, он уверен, что, когда родился, уже был знаменитым.

«Каждый день я просыпаюсь знаменитый, каждый божий день, слава богу. Я вот знаете, у меня такое ощущение, что, когда я родился, я уже был знаменит. <…> Мне свойственна инаковость — равно внимание. Я это не лечил, я этим наслаждаюсь», — с улыбкой произнес певец.

Что тут сказать — такая уверенность в своей привлекательности и уникальности свойственна только королю поп-эстрады Филиппу Киркорову. Как-то он напомнил всем, кто успел забыть, что он не просто знаменитость, а настоящий бренд на века.

Для артиста оказался знаковым выход первого за шесть лет музыкального альбома Uno, о котором он поспешил рассказать.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:33
В российских школах появится курс «Моя семья» для младших классов
5:11
Всем приготовиться: Земля ощутит геомагнитный удар 19 марта
5:00
«Нас лишили дохода»: фермеры Новосибирской области протестуют против уничтожения скота
4:52
«Каждый день знаменитый»: Митя Фомин о своей незаурядности и маргинальности
4:51
МЧС России призвало использовать номер «112» только в экстренных случаях
4:46
Призерам Олимпиады и Паралимпиады увеличат премиальные

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео