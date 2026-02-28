«Я первый рэпер в этой стране!» — Киркоров о новом альбоме и экспериментах

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 55 0

Поп-король напомнил всем, кто успел забыть, что он не просто знаменитость, а настоящий бренд на века.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в России

Филипп Киркоров — не просто любимец многомиллионной аудитории, а настоящий бренд, который останется навсегда. Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru сам народный артист России перед началом большого сольного концерта в Москве.

По словам короля эстрады, знаковое для него событие — это выход первого за шесть лет музыкального альбома Uno, который певец, конечно же, назвал уникальным и неповторимым. 

«Здесь 50% песен, которые выходили последние три года синглами <…>, и 50% новых песен, которые никто не слышал и которые были записаны за последнее время», — рассказал Филипп.

Киркоров не стал акцентировать внимания на том, что некоторые критики уже успели высказать колкости в его адрес. По мнению артиста, такое внимание — это самый настоящий успех. А экспериментировать с музыкальными жанрами он не боялся никогда, ведь именно он стал первым рэпером в России.

«Уже даже критики начали писать? Это успех. А что плохого в моем прошлом? Это классика. Классика от классика. Это не мешает мне экспериментировать мне в музыке, делать какие-то интересные дуэты, музыкальные эксперименты. И вы знаете, что я их делал миллион раз. И, так скажем, на переломе каком-то этапно-музыкальном я всегда экспериментировал, менялся и пел и хаос, и рок, и рэп. У меня все было, я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? „Зайка моя“ — это что? — Рэп. А кто до меня?» — поинтересовался поп-король.

До этого Киркоров решил взять на себя миссию «разрешать весну», пока Пугачевой нет рядом. Он напомнил о славной традиции Аллы Борисовны, которая устраивала праздник «Желтых цветов». В этот день она выходила на улицы Москвы и раздавала желтые цветы прохожим, чтобы поднять им настроение и официально «разрешить» приход тепла.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:55
«Терять было нечего»: Филипп Киркоров о волнении на первом публичном выступлении
7:40
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
7:33
Такого еще не было: синоптик дал неутешительный прогноз — когда в Москве сойдет снег
7:15
«Я первый рэпер в этой стране!» — Киркоров о новом альбоме и экспериментах
6:58
Важно время: какие аргументы убедят работодателя повысить зарплату
6:40
«Сумасшедшие люди»: Кологривый о работе в кино и «киношниках»

Сейчас читают

Шпаргалки летели — ребенок был в квартире: что говорят очевидцы о взрыве в доме на юге Москвы
Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео