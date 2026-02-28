Филипп Киркоров назвал себя первым рэпером в России

Филипп Киркоров — не просто любимец многомиллионной аудитории, а настоящий бренд, который останется навсегда. Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru сам народный артист России перед началом большого сольного концерта в Москве.

По словам короля эстрады, знаковое для него событие — это выход первого за шесть лет музыкального альбома Uno, который певец, конечно же, назвал уникальным и неповторимым.

«Здесь 50% песен, которые выходили последние три года синглами <…>, и 50% новых песен, которые никто не слышал и которые были записаны за последнее время», — рассказал Филипп.

Киркоров не стал акцентировать внимания на том, что некоторые критики уже успели высказать колкости в его адрес. По мнению артиста, такое внимание — это самый настоящий успех. А экспериментировать с музыкальными жанрами он не боялся никогда, ведь именно он стал первым рэпером в России.

«Уже даже критики начали писать? Это успех. А что плохого в моем прошлом? Это классика. Классика от классика. Это не мешает мне экспериментировать мне в музыке, делать какие-то интересные дуэты, музыкальные эксперименты. И вы знаете, что я их делал миллион раз. И, так скажем, на переломе каком-то этапно-музыкальном я всегда экспериментировал, менялся и пел и хаос, и рок, и рэп. У меня все было, я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? „Зайка моя“ — это что? — Рэп. А кто до меня?» — поинтересовался поп-король.

До этого Киркоров решил взять на себя миссию «разрешать весну», пока Пугачевой нет рядом. Он напомнил о славной традиции Аллы Борисовны, которая устраивала праздник «Желтых цветов». В этот день она выходила на улицы Москвы и раздавала желтые цветы прохожим, чтобы поднять им настроение и официально «разрешить» приход тепла.

