Обломки дронов ВСУ обнаружили в трех округах Краснодара

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар минувшей ночью обломки беспилотных летательных аппаратов нашли по 20 адресам в трех городских округах . Об этом сообщает Telegram-канал регионального оперативного штаба.

«Обломки беспилотников обнаружили по 20 адресам в Прикубанском, Западном и Центральном округах», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что фрагменты дронов повредили пять многоквартирных домов, один малоэтажный и один частный жилые дома, а также здание, где располагаются медицинский центр и ресторан. Уточняется, что выбиты стекла, посечены кровли и фасады. Кроме того, остатки БПЛА нашли во дворах и на парковке. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что обломки украинского дрона упали на медцентр и линию электропередачи. Это привело к возгоранию. До этого вражеский беспилотник атаковал дом в Прикубанском районе города, в результате чего погибла девушка 2000 года рождения.

