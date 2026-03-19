Один человек погиб и два пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Число сбитых БПЛА возросло до 27.

Атака ВСУ на Севастополь 19 марта 2026— новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», — заявил он.

Развожаев отметил, что еще два человека получили травмы средней тяжести.

Губернатор также подчеркнул, что силы ПВО и Черноморского флота сбили уже 27 вражеских беспилотников. Упавшие обломки привели к возгоранию участка крыши в здании апартаментов, частного дома и одного из промышленных зданий. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты стекла, а их осколки повредили восемь машин. Развожаев добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что фрагменты украинских беспилотников обнаружены по 20 адресам в трех округах Краснодара. Они повредили несколько многоквартирных домов, а также медицинский центр и ресторан.

Один человек погиб и два пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь
