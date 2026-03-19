Минздрав установил оптимальный возраст женщины для рождения ребенка

Минздрав: оптимальный возраст для рождения детей — от 18 до 35 лет

Министерство здравоохранения России установило оптимальный возраст для рождения детей. Согласно рекомендациям, подходящий для беременности возраст женщины от 18 до 35 лет. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте правовых и нормативно-технических документов.

«Женщинам, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи», — сообщается в материале.

Ведомство также разработало рекомендации по здоровому образу жизни и планированию семьи. Женщине, желающей забеременеть, следует придерживаться сбалансированного рациона питания, включающего белки, витамины и микроэлементы, такие как фолиевая кислота, железо, йод, магний, витамины группы B, D3 и E.

Кроме того, необходимы регулярные умеренные физические нагрузки, соблюдение режима сна и отказ от вредных привычек.

Курение повышает вероятность бесплодия в 1,6 раза, употребление алкоголя свыше 20 граммов этанола в день увеличивает этот риск на 60%, а чрезмерное потребление кофеина (более пяти чашек в сутки) снижает шанс зачатия почти вдвое.

Важным аспектом также является регулярное прохождение профилактических осмотров у врачей-акушеров и гинекологов для предотвращения возможных патологий.

Днем ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал направлять женщин на консультацию к психологу, если в анкете в рамках репродуктивной диспансеризации они указывают, что не планируют иметь детей. При этом женщинам без выявленных патологий, но имеющим факторы риска, должны поступать рекомендации по их устранению.

