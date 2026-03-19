Хронология фильмов «Человек-паук»: как менялся супергерой на большом экране

Новый фильм про Человека-паука с Томом Холландом выйдет 31 июля

Дружелюбный сосед Человек-паук — супергерой, история которого — одна из самых экранизируемых. За последние 20 лет студия Sony трижды перезапускала франшизу, и каждый раз с новым актером в главной роли. Рассказываем, какие фильмы выходили и чем отличаются разные версии Питера Паркера.

Оригинальная трилогия Сэма Рэйми: Тоби Магуайр (2002–2007)

Фото: Кадр из к/ф «Человек-паук», реж. Сэм Рэйми, 2002 г.

Первая кинотрилогия стартовала в 2002 году с фильма «Человек-паук» режиссера Сэма Рэйми. Роль Питера Паркера исполнил Тоби Магуайр, его возлюбленную Мэри Джейн Уотсон сыграла Кирстен Данст.

Фильмы рассказали классическую историю Человека-паука. Застенчивого старшеклассника кусает радиоактивный паук, он получает суперспособности и учится ответственности после трагической гибели дяди Бена.

Серия фильмов с Магуайром:

«Человек-паук» (2002) — противостояние с Зеленым Гоблином (Уиллем Дефо)

«Человек-паук 2» (2004) — битва с Доктором Осьминогом (Альфред Молина)

«Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) — сражение с Песочным человеком (Флинта Марко), Новым Гоблином (Джеймс Франко) и Веномом (Тофер Грейс)

Трилогия имела огромный успех. Второй фильм считается одним из лучших супергеройских фильмов в истории, а образ Джей Джоны Джеймсона в исполнении Дж. К. Симмонса до сих пор оценивается как эталонный.

Всего франшиза собрала около 2,5 миллиарда долларов.

В 2007 году после смешанных отзывов на третью часть студия закрыла проект. И планы на «Человека-паука 4» с Магуайром остались нереализованными.

Перезапуск Марка Уэбба: Эндрю Гарфилд (2012–2014)

Фото: Кадр из к/ф «Человек-паук», реж. Марк Уэбб, 2012 г.

В 2012 году Sony решила перезапустить франшизу. Новую дилогию снял режиссер Марк Уэбб, а роль Питера Паркера получил Эндрю Гарфилд.

В отличие от трилогии Рэйми, здесь главной любовной линией стали отношения с Гвен Стейси, которую сыграла Эмма Стоун.

В дилогию вошли:

«Новый Человек-паук» (2012) — происхождение героя и битва с Ящером (Рис Иванс)

«Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014) — противостояние с Электро (Джейми Фокс) и Зеленым Гоблином (Дэйн ДеХаан)

Фильмы отличались более мрачным тоном, современным визуальным стилем и химией между Гарфилдом и Стоун, которую высоко оценили критики.

Однако вторая часть получила неоднозначные отзывы, и запланированные сиквелы и спин-оффы о «Зловещей шестерке» отменили.

Эра Кинематографической вселенной Marvel: Том Холланд (2016 — настоящее время)

Фото: Кадр из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой», реж. Джон Уоттс, 2017 г.

В 2015 году Sony и Marvel Studios заключили историческую сделку: Человек-паук присоединился к Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Роль досталась британскому актеру Тому Холланду, который дебютировал в образе Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние» (2016).

Фильмы с Холландом в КВМ:

«Первый мститель: Противостояние» (2016) — первое появление

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017) — сольник с противником Стервятником (Эдриан Тумс)

«Мстители: Война бесконечности» (2018)

«Мстители: Финал» (2019)

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019) — битва с Мистерио (Джейк Джилленхол)

«Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — кроссовер трех поколений

В «Нет пути домой» случилось событие, о котором фанаты мечтали годами. Том Холланд встретился на экране с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, сыгравшими альтернативные версии Питера Паркера из других вселенных. Фильм стал кассовым хитом, собрав более 1,9 миллиарда долларов.

Мнение критиков и фанатов

Единого «лучшего» Паука не существует. Каждый актер получил признание за разные качества.

Тоби Магуайра чаще всего называют «классическим» и самым каноничным Питером Паркером. Его версия идеально передала образ «замученного трагедией» героя, борющегося с ответственностью и внутренними демонами.

Трилогия Сэма Рэйми считается культовой и заложила основы супергеройского кино. Многие фанаты до сих пор считают его фильмы лучшими по драматургии и раскрытию темы «великой силы и великой ответственности».

Однако некоторые критикуют его за излишнюю «унылость» и несоответствие остроумному прототипу из комиксов.

Эндрю Гарфилд получил звание «самого обаятельного и эмоционального» Паука. Критики и зрители единодушно хвалят его актерскую игру, химию с Эммой Стоун и способность передавать боль утраты (особенно после смерти возлюбленной).

По версии многих, Паук Гарфилда — идеальный «дружелюбный сосед. Но его дилогия как цельное произведение часто проигрывает в сравнении с трилогией Макгуайра.

Том Холланд признан самым техничным и «современным» Пауком. Его версия идеально вписалась в КВМ, добавив юношеской неловкости, самоиронии и зрелищности.

Многие считают его самым «подростковым» и живым Питером, а его фильмы — самыми зрелищными.

Критики отмечают, что его версия пока не прошла через те же трагедии, что предшественники. Паук Холланда слишком зависим от «старших товарищей» вроде Железного человека (Роберт Дауни-младший).

Так что выбор «самого лучшего» зависит от того, что вы цените больше: классическую драму, живую эмоциональность или современный экшн.

Что дальше?

В 2026 году ожидается выход четвертого фильма с Холландом — «Человек-паук: Совершенно новый день». Премьера фильма назначена на 31 июля.

Режиссером выступит Дестин Дэниэл Креттон. Картина станет новым этапом в эволюции персонажа.

