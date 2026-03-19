Кабина фуникулера рухнула в Швейцарии с огромной высоты

Внутри гондолы, которая несколько раз перевернулась, находилась 61-летняя пассажирка.

Трагедия на горнолыжном курорте в Швейцарии. С огромной высоты рухнула кабина канатной дороги. Она скатилась по снежному склону и несколько раз перевернулась.

В кабинке находилась 61-летняя пассажирка. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно. По предварительным данным, трос оборвал сильный ветер. Он дует со скоростью 130 километров в час. Но швейцарские следователи не исключают и техническую неисправность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в соцсетях набирает популярность термин «альпийский развод», которым описывают ситуации, когда мужчины бросают своих спутниц в опасных условиях во время походов или восхождений. Об писала The Guardian, ссылаясь на мнения психологов и экспертов по активному отдыху.

Специалисты связали такое поведение с проявлением мужского эго, плохой коммуникацией и неверной расстановкой приоритетов. Психотерапевт Дориэль Жаков пояснил, что акцент на силе и стоицизме заставляет некоторых мужчин игнорировать нужды близкого человека ради личных спортивных достижений.

