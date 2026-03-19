В Сибири задержали четверых организаторов мошеннического кол-центра

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Подозреваемые использовали три сим-бокса и терминалы пропуска трафика, чтобы получать доступ к личным данным россиян и красть деньги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Новосибирске и Иркутске задержали организаторов мошеннического кол-центра

В Новосибирске и Иркутске задержали четверых подозреваемых в организации мошеннического call-центра, оснащенного 1,5 тысячами сим-карт и тремя сим-боксами. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале в мессенджере MAX.

«Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным граждан Российской Федерации с целью хищения денежных средств», — написала Волк.

Злоумышленников обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (часть 2 статьи 274.3 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.

Они проживали на улице Березовая аллея и ежедневно получали от кураторов по 200 новых сим-карт, а также хранили у себя по три GSM-шлюза и сим-бокса.

Ранее 5-tv.ru писал о новых случаях мошенничества на фоне нестабильного интернета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:45
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов
11:33
ВСУ атаковали беспилотником детский сад в Херсонской области
11:29
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
11:10
Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»
10:59
Полуголый мужчина исполнил откровенный танец на крыше машины и попал в аварию
10:52
Кабина фуникулера рухнула в Швейцарии с огромной высоты

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Вышел трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день»: что известно о фильме
Одна просрочка — и отказ: банки ужесточили правила выдачи автокредитов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео