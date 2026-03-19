Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»

Риелтор Юсова: продажа квартиры для погашения ипотеки — разумная мера

На фоне тенденции к продаже квартир для досрочного погашения ипотечного займа россиян интересует, стоит ли ждать снижения цен на жилье вторичного рынка. Своим мнением на эту тему с 5-tv.ru поделилась риелтор Юлия Юсова.

«Ждать ли снижения цен на вторичку, если таких продаж будет много? На мой взгляд, не стоит. Скорее, будет усиливаться ценовая сегментация», — считает эксперт.

Как подчеркнула Юсова, хорошие, ликвидные квартиры с комфортным расположением не обязаны дешеветь лишь потому, что на рынке стало больше вынужденных продаж. А вот жилье в плохом состоянии и иными проблемами действительно будет продаваться со скидкой.

Также Юлия объяснила, почему многие обращаются за реструктуризацией долга и рефинансированием ипотечного кредита. Эти инструменты действительно могут помочь, однако не всем и не всегда. Право на ипотечные каникулы и реструктуризацию дает некоторую передышку, однако не отменяет долг полностью.

«Если человек понимает, что платить все равно придется, он часто выбирает продать квартиру сейчас, пока это можно сделать по рыночной цене и без суда», — объяснила жилищный агент.

Таким образом, продажа квартиры — рациональное антикризисное решение, а не проявление паники.

С рефинансированием ситуация еще строже — оно работает лишь тогда, когда можно получить новую ставку заметно ниже старой, и при этом у заемщика нормальная кредитная история и нет серьезной просрочки. Поэтому на дорогом ипотечном рынке актуальность этого инструмента снижается. Когда ставка по новой ипотеке не гарантирует ощутимого снижения платежа, а у заемщика уже финансовые сбои, рефинансирование часто попросту недоступно.

Ранее 5-tv.ru писал, что продажи квартир для закрытия ипотеки в России выросли вдвое. За весь 12-месячный цикл россияне направили на расчеты с банками через продажу жилой площади порядка 1,3 миллиарда рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.