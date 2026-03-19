Женщина отказалась покидать больницу после выписки и жила в ней еще пять месяцев

|
Диана Кулманакова
Теперь ее пытаются выселить с помощью суда и полиции.

Женщина жила в палате еще пять месяцев после выписки

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Independent: женщина жила в палате пять месяцев после выписки

В США администрация одного медицинского центра была вынуждена подать в суд на пациентку. Женщина незаконно жила в палате на протяжении пяти месяцев после завершения лечения. Об этом сообщила газета The Independent

По данным медучреждения, женщину официально выписали еще 6 октября 2025 года. Однако пациентка категорически отказалась покидать палату.

Представители больницы подчеркнули, что ситуация критически повлияла на работу учреждения: занятая койка препятствовала госпитализации нуждающихся в неотложной помощи.

Прежде чем обратиться в органы правопорядка и судебные инстанции, руководство клиники неоднократно пыталось урегулировать конфликт мирно. Медицинский персонал предлагал американке различные варианты социальной поддержки. Сотрудники были готовы помочь ей связаться с родственниками для организации переезда и даже предлагали транспортные услуги.

Несмотря на все усилия, пациентка игнорировала просьбы освободить помещение. Диагноз женщины, а также причины, по которым она решила превратить палату в постоянное жилье, не раскрыли в материале.

Спустя месяц после плановой даты выписки пациентка получила письменное предупреждение о возможности судебного преследования. Однако и это не возымело результата.

В текущем заявлении медицинский центр попросил суд вынести постановление о принудительном выселении женщины. Если требование будет удовлетворено, администрация намерена привлечь полицию для освобождения палаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

