Ловушка на Москве-реке: женщина провалилась под лед, пытаясь спасти собаку

Женщина провалилась под лед на Москве-реке, пытаясь спасти собаку

В Москве во время прогулки женщина бросилась на помощь своей собаке и провалилась под лед на Москве-реке. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Telegram-канале.

По предварительным данным, животное погналось за птицами, выбежало на тонкий лед и провалилось. Хозяйка, пытаясь вытащить питомца, также оказалась в полынье.

«Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега в ледяной полынье женщину с собакой. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке „Хивус-6“ и доставили на станцию», — рассказали в департаменте.

Женщина серьезных травм не получила. Специалисты помогли ей согреться, после чего она отправилась домой вместе с мужем и спасенным питомцем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.