Ловушка на Москве-реке: женщина провалилась под лед, пытаясь спасти собаку

|
Она бросилась на помощь своему питомцу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве во время прогулки женщина бросилась на помощь своей собаке и провалилась под лед на Москве-реке. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Telegram-канале.

По предварительным данным, животное погналось за птицами, выбежало на тонкий лед и провалилось. Хозяйка, пытаясь вытащить питомца, также оказалась в полынье.

«Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега в ледяной полынье женщину с собакой. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке „Хивус-6“ и доставили на станцию», — рассказали в департаменте.

Женщина серьезных травм не получила. Специалисты помогли ей согреться, после чего она отправилась домой вместе с мужем и спасенным питомцем.

Ранее 5-tv.ru писал,  что в Твери девочка оказалась на отколовшейся льдине, которую начало уносить сильным течением. О случившемся сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве уточнили, что спасателям поступила информация о происшествии на водоеме, где ребенка отнесло от берега на льдине. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место, чтобы предотвратить возможную трагедию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

