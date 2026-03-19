Улыбалась при задержании: молодая подельница наркобарона стала звездой интернета

Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Она приходится родственницей влиятельному преступнику.

Красивая подельница наркобарона стала звездой сети

Фото: www.globallookpress.com/Diego Tejerina

El Pais: эффектная подельница наркобарона стала звездой интернета

В Боливии силовики задержали одного из наиболее разыскиваемых наркобаронов — уругвайца Себастьяна Марсета. Операция прошла после того, как сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) смогли установить его местонахождение. Мужчина скрывался за границей с 2022 года. Об этом сообщает El Pais.

Правоохранители провели штурм дома, где находился подозреваемый. В результате были задержаны пять человек, у которых также изъяли оружие. Среди них особое внимание привлекла 22-летняя гражданка Уругвая Татьяна Марсет Альба.

Следствие полагает, что девушка состоит в родстве с наркобароном и выполняла важные функции внутри преступной группы. После того, как полиция обнародовала снимки задержанных, пользователи соцсетей начали активно обсуждать внешность девушки.

Многие отметили, что она выглядела спокойно и даже улыбалась во время операции. Некоторые комментаторы предположили, что при других обстоятельствах ей могла бы светить карьера в модельном бизнесе.

Сам Марсет долгое время входил в число наиболее опасных и разыскиваемых наркоторговцев. За информацию, которая помогла бы его задержать, DEA обещало вознаграждение в размере двух миллионов долларов. В 2024 году была арестована его бывшая супруга, после чего, по данным следствия, ключевую роль в группировке могла занять Татьяна.

Задержанного мужчину уже экстрадировали в США, где ему предстоит судебное разбирательство. Остальные фигуранты дела пока находятся под следствием на территории Боливии.

