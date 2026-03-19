В России предложили ввести новый ГОСТ на одежду 50-го размера

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Общественники просят закрепить единый стандарт, чтобы покончить с «лотереей» при покупке вещей.

В России предложили новый ГОСТ: М станет 50-м размером

В России могут изменить ГОСТ на одежду, сделав 50-й размер официально средним. С такой инициативой в Росстандарт обратился правозащитный центр «Сорок Сороков», текст обращения оказался в распоряжении Life.ru.

Причиной стала «критическая ситуация» с размерной маркировкой: из-за отсутствия единых стандартов потребители не могут ориентироваться на указанные на этикетках цифры и буквы.

«У разных производителей (как российских, так и импортных) один и тот же размер (например, „48“ или „L“) может отличаться по фактическим параметрам на пять-десять сантиметров и более по обхвату груди, талии, бедер или длине изделия. Потребители не могут достоверно ориентироваться на указанный размер, что особенно остро проявляется при покупках через сеть Интернет», — отмечается в обращении.

Эта неразбериха влечет за собой массовые возвраты товаров, дополнительные финансовые и временные затраты, а еще подрывает доверие и к отечественным, и к зарубежным производителям.

В «Сорока Сороков» напомнили, что в СССР проблема была решена благодаря обязательным ГОСТам. Сегодня же подобные стандарты либо отсутствуют, либо носят рекомендательный характер.

Общественники предлагают разработать и утвердить национальный стандарт «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования», который станет обязательным на всей территории России. В него должны войти единая сетка для всех категорий одежды (мужской, женской, детской), четкие антропометрические параметры и правила контроля соответствия фактических размеров маркировке.

Также предлагается внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности легкой промышленности, чтобы новый ГОСТ стал обязательным для всех производителей и импортеров.

