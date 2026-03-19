Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года

Евгения Алешина
Доллар укрепился к рублю на 4%.

Курс евро на внебиржевом рынке впервые с 12 сентября 2025 года превысил отметку в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. 

Затем к 12:17 по московскому времени этот показатель откатился к 98 рублям. Тем временем, курс доллара на рынке «Форекс» увеличился до 87 рублей — рост составил более 4%. Об этом следует из данных Investing.

Ранее аналитики высказывали несколько ключевых факторов давления на российскую валюту. Так, агентство DEITA.RU со ссылкой на аналитика Владимира Чернова объяснило рост курса тем, что Минфин временно отказался от операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила до начала апреля. Это связано с предстоящими изменениями цен на нефть.

По данным «Известий», такое положение дел связано с потенциальным снижением ключевой ставки. Ожидается, что на заседании 20 марта Центробанк снизит ключевую ставку. Эксперты прогнозируют уменьшение с 15,5% до 15% годовых.

