Новая загадка, которую предстоит разгадать: как проходят съемки «Черного шелка»

Невероятные по силе эмоции хотят подарить зрителям создатели российско-китайского блокбастера «Красный шелк». Они уже начали работу над новым проектом, который, как обещают, станет еще более остросюжетным и интригующим.

В Шанхай 1930-х годов везут загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк». Что это — секретное оружие или документы? Никто не знает. Разве что корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Исторический момент — последние приготовления — актерам поправляют грим, работает дым-машина. Настроен свет, включены камеры. Несколько секунд до того, как начнется съемка первого кадра нового фильма. Происходить будет это здесь, в каюте. Японский пассажирский лайнер 1930-х годов. Большая ловушка. И одно из мест, где разворачивается сюжет нового детективного экшена. Шикарные интерьеры «Черного шелка» кое-где из бархата. Трогать их неспециалистам строго запрещено!

Прежде чем сделать первый кадр — несколько репетиций. К вопросу о том, почему в кино делают по нескольку дублей. Вот сейчас в самом начале съемок неожиданно у актера открылся чемодан. Оттачивают все до мельчайших деталей, проверяют все до последней нитки. И только после этого тревожно и пронзительно. В каждой гарнитуре на площадке: «Тишина! Идет мотор, тишина, камера идет!»

Первый мотор уже состоялся. Сейчас по итогам снятой сцены с режиссером разбирают все ошибки, работают над нюансами. Здесь нет мелочей и проходных сцен. «Черный шелк» — новое большое кино. И по «закрученности» сюжета, и по уровню производства тоже. Интриги, погони, иностранные шпионы и наши разведчики. Одного из главных героев снова сыграет Милош Бикович.

«Мы остаемся примерно в том жанре, в котором мы были. Можно сравнивать, можно сказать «а вот это от Гая Ричи, а вот это от Агаты Кристи». Но, мне кажется, что «Черный шелк» в основном будут сравнивать уже с «Красным шелком», — отметил Бикович.

К актерскому составу присоединился и Максим Матвеев. В роли молодого Рихарда Зорге он впервые появился в конце фильма «Красный шелк». Новая история, как обещают, станет еще более зрелищной.

«Нужно придумывать какие-то новые ходы. Новые аттракционы. Да, экшена будет больше. И больше будет детектива. И больше будет классных крутых артистов», — сказал режиссер-постановщик Андрей Волгин.

«Красный шелк» — проект, подобново которому до этого не было в истории нашей киноиндустрии. Идею создания поддержали лидеры России и Китая. А результат — российские и китайские зрители.

«Черный шелк» будет так же, как и «Красный шелк» получать удостоверение национального фильма и в России, и мы рассчитываем на получение удостоверения национального фильма в Китае. А дальше я надеюсь, что его ждет такая же успешная международная судьба», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Оба фильма созданы при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг Национальная Медиа Группа. На экраны «Красный шелк» вышел в 2025-м. Успех в России и в Китае, и еще в целом ряде стран глобального юга и Европы. На «Черный» у создателей тоже большие планы. Но он не станет просто «второй серией».

«Если ты не даже смотрел даже „Красный шелк“ ты так же будешь приятно удивлен новым фильмом. Это самостоятельное произведение хорошего высокого международного уровня», — сказал генеральный продюсер Вадим Быркин.

«Черный шелк» российские и китайские кинематографисты опять снимают вместе. У кино с международным статусом интернациональный состав. Джунсуке Киносита, например, японец.

«Мой персонаж — человек, искренне любящий мир. Он действует ради мира, но на его пути возникают сложные политические обстоятельства», — поделился Джунсуке Киносита.

Съемочная группа уже выбрала в Поднебесной самые живописные уголки и арендовала павильоны, где даже отражения в лужах кричат о загадочном Шанхае 1930-х. В России снимут кадры наиболее сложные технически. С огромными LED-экранами, сценами качки: для этого отдельно смонтировали подвижную палубу на восьмиметровой высоте, которую можно заливать водой. Каскадеры уже протестировали.

Подобного в нашей стране еще не делали. Для актеров, особенно молодых, — редкий творческий вызов.

«Вы в таких масштабных проектах раньше учувствовали?» — спросил корреспондент.

«Вот, честно скажу — ни разу. У меня в первый раз такой масштаб. И для меня немножко это такая мечта», —рассказала актриса Полина Куценко.

Внимание к деталям и «атмосферность» сцен — то, что и в новом кино останется неизменным. А вот подробностей сюжета держат в секрете — железное правило. И еще одно — разбить тарелку. По случаю «Черного шелка» — черную. Это важный символический момент. И после того, как тарелка разбита, нужно обязательно взять себе осколок на память.

Новая загадка, которую героям предстоит разгадывать в воздухе, на море и на земле. Напряженные сцены, съемки в России и Китае. На то, чтобы собрать все эти «осколки» в одно большое кино у команды «Шелка» есть примерно год.

