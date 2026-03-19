Владимир Путин наградил российских паралимпийцев орденом Дружбы

Герои соревнований в Италии смогли завоевать восемь золотых медалей.

Героев зимней Паралимпиады в Италии наградил президент России Владимир Путин за стойкость и волю к победе. Это следует из указа главы государства.

Атлеты удостоены ордена Дружбы, также наградами отметили и их тренеров.

Имея в команде всего шесть спортсменов, никто прежде не занимал место в тройке сильнейших. Всего наша сборная завоевала 12 медалей, восемь из которых высшей пробы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены — призеры Олимпийских и Паралимпийских игр — получат повышенные денежные вознаграждения. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, по поручению президента готовится индексация выплат. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан и опубликован. Согласно документу, за золотую медаль будет выплачиваться пять миллионов рублей, за серебряную — три миллиона, за бронзовую — два миллиона рублей. Вознаграждение предусмотрено за каждую завоеванную награду.

