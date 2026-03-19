Нелегал с хвостом: кот регулярно незаконно пересекает границу США и Канады

Пограничники и вертолетные патрули оказались не помехой для питомца.

Злостный нарушитель американской границы нашелся в Канаде. Это местный кот по имени Луи Виттон. Он взял за моду незаконно пересекать границу между странами, которая проходит прямо через городок. Питомец постоянно гуляет то в США, то в Канаде

Дело в том, что разные государства разделяет обычная канава, которую кот-рецедивист просто перепрыгивает.

«Он как бы выставляет напоказ свое пренебрежение законом», — рассказала хозяйка кота Дэб Тейт.

Наряды пограничного патруля и кружащие над границей вертолеты для Луи не помеха. Кот беспрепятственно таскает добычу, пойманную в чужой стране, и не декларирует ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кошка по кличке Глуша, спасенная из зоны специальной военной операции, дебютировала в спектакле Театра Юрия Куклачева в Москве.

Животное появилось на сцене в юмористическом представлении «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали» вместе с котами Холли и Вижей. Дрессировщик Дмитрий Куклачев пояснил, что Глушу спасли в селе Глушково, после чего она прошла длительный курс реабилитации и лечения. Ее первый выход на сцену стал настоящим триумфом.

Последние новости

16:38
Большая и результативная: Путин оценил работу прокуроров в 2025 году
16:35
Лихачев: Россия построит атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов
16:27
Улыбалась при задержании: молодая подельница наркобарона стала звездой интернета
16:20
Смертельный удар: в столкновении легковушки с грузовиком погиб шестилетний ребенок
16:14
«Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
16:00
Москвичи сдали на экологичную утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

Сейчас читают

«Лавины» не будет? Как скажется на рынке жилья рост продаж для закрытия ипотеки
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео