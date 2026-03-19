Нелегал с хвостом: кот регулярно незаконно пересекает границу США и Канады

Кот-нелегал регулярно незаконно пересекает границу США и Канады

Злостный нарушитель американской границы нашелся в Канаде. Это местный кот по имени Луи Виттон. Он взял за моду незаконно пересекать границу между странами, которая проходит прямо через городок. Питомец постоянно гуляет то в США, то в Канаде

Дело в том, что разные государства разделяет обычная канава, которую кот-рецедивист просто перепрыгивает.

«Он как бы выставляет напоказ свое пренебрежение законом», — рассказала хозяйка кота Дэб Тейт.

Наряды пограничного патруля и кружащие над границей вертолеты для Луи не помеха. Кот беспрепятственно таскает добычу, пойманную в чужой стране, и не декларирует ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кошка по кличке Глуша, спасенная из зоны специальной военной операции, дебютировала в спектакле Театра Юрия Куклачева в Москве.

Животное появилось на сцене в юмористическом представлении «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали» вместе с котами Холли и Вижей. Дрессировщик Дмитрий Куклачев пояснил, что Глушу спасли в селе Глушково, после чего она прошла длительный курс реабилитации и лечения. Ее первый выход на сцену стал настоящим триумфом.

