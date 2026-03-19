«Это хорошая новость»: с чем связан обвал курса рубля

Евгения Алешина
Экономист рассказал, что может повлиять на укрепление национальной валюты.

Экономист Бархота: ослабление рубля связано со снижением продаж валютной выручки

Ослабление курса рубля связано со снижением продаж валютной выручки. Об этом рассказал экономист Андрей Бархота в беседе с 5-tv.ru.

«В настоящий момент на валютном рынке мы видим тенденцию для ослабления национальной валюты. И эта тенденция, скорее всего, будет продолжаться ближайшие недели. Она спровоцирована снижением продаж валютной выручки, снижением продаж валюты в рамках бюджетного правила», — пояснил эксперт.

Согласно новым правилам, эти продажи сократились примерно в четыре раза. Это является основной предпосылкой для укрепления рубля. Другими словами, возникает снижение предложения валюты на внутреннем рынке и возникает рост курса доллара и евро.

Однако есть и другие факторы, связанные с фундаментальным ростом спроса. Например, на золото или нефть — в связи с ближневосточным вооруженным конфликтом.

«По сути дела, вот эта девальвация управляемая происходит в условиях довольно высоких процентных ставок в рублях. Ключевая ставка сейчас 15,5%, а уровень инфляции приближается к 6%. То есть реальная ставка около 10%. И возможность немножко ослабить рубль в условиях высоких процентных ставок позволяет, в общем то, отчасти решить часть бюджетных проблем, то есть фактически сократить дефицит бюджета. Это, безусловно, хорошая новость для бюджета и для экономики России», — объяснил Бархота.

При этом, если смотреть с точки зрения дальнейших перспектив, то здесь многое будет зависеть от того, насколько будет стабильна финансовая среда в России и насколько долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, то есть сколько продлятся высокие цены на нефть и газ. Эксперт считает, что такая ситуация может продлиться до шести месяцев. Есть версия, что интенсивность ближневосточного конфликта снизится приблизительно к середине лета этого года, добавил Бархота.

«Эта версия тоже имеет определенные основания. В этом случае, естественно, конъюнктура высоких цен на нефть будет отчасти нивелирована. Тем не менее девальвация рубля необходима и для бюджетного баланса, и для того, чтобы экономика себя лучше чувствовала, когда курс более справедлив», — пояснил эксперт.

Что касается сбережений, то доходность по депозитам и облигациям сейчас выше 10% в рублях. Поэтому при покупке валюты в данный момент часть денег можно использовать как инвестиции и заработать. Но этот заработок вполне на текущий момент сопоставим с рублевыми инструментами. По этой причине валюту следует использовать как инструмент диверсификации собственных сбережений, и ни в коем случае не направлять все деньги в валюту, предупредил экономист.

Ранее 5-tv.ru писал, что внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года.

