На дворе будущее: Минтранс рассказал о планах по запуску беспилотных грузовиков

Каждый такая машина будет проезжать вдвое больше, чем обычная фура с водителем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Минтранс: в 2030 году по России будут ездить четыре тысячи беспилотных грузовиков
Почти тысяча беспилотных грузовиков начнет курсировать на российских дорогах к концу 2028 года, а к 2030-му их число превысит четыре тысячи единиц. Соответствующую информацию 19 марта опубликовали на официальном сайте Минтранса РФ.
«К концу 2028 года на дорогах России будет курсировать почти тысяча беспилотных грузовиков, а к 2030 году их количество превысит четыре тысячи единиц. При этом каждый беспилотный грузовик будет проходить около 300 тысяч километров в год — это в два раза больше, чем обычный грузовик с водителем», — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве уточнили, что реализация проекта не потребует дополнительной модернизации существующей дорожной инфраструктуры. Для связи будут использовать мобильную сеть 4G, а в перспективе рассматривают возможность подключения низкоорбитальных спутниковых групп.
Уже в 2026 году автономный грузовой транспорт выйдет на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).
В Минтрансе также напомнили о результатах испытаний, проведенных в 2025 году: в рамках эксперимента автономный грузовик компании Navio преодолел путь от Санкт-Петербурга до Казани протяженностью 1,6 тысячи километров за 24 часа. Для сравнения, аналогичная поездка с участием водителя занимает около 58 часов.
Пока эксперименты с участием беспилотников проходят на территории нескольких регионов в рамках экспериментального правового режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России готовят ограничения для электровелосипедов и самокатов.
