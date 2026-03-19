На дворе будущее: Минтранс рассказал о планах по запуску беспилотных грузовиков

|
Элина Битюцкая 27 0

Каждый такая машина будет проезжать вдвое больше, чем обычная фура с водителем.

Сколько беспилотных грузовиков выйдут на дороги РФ к 2028

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минтранс: в 2030 году по России будут ездить четыре тысячи беспилотных грузовиков

Почти тысяча беспилотных грузовиков начнет курсировать на российских дорогах к концу 2028 года, а к 2030-му их число превысит четыре тысячи единиц. Соответствующую информацию 19 марта опубликовали на официальном сайте Минтранса РФ.

«К концу 2028 года на дорогах России будет курсировать почти тысяча беспилотных грузовиков, а к 2030 году их количество превысит четыре тысячи единиц. При этом каждый беспилотный грузовик будет проходить около 300 тысяч километров в год — это в два раза больше, чем обычный грузовик с водителем», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что реализация проекта не потребует дополнительной модернизации существующей дорожной инфраструктуры. Для связи будут использовать мобильную сеть 4G, а в перспективе рассматривают возможность подключения низкоорбитальных спутниковых групп.

Уже в 2026 году автономный грузовой транспорт выйдет на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

В Минтрансе также напомнили о результатах испытаний, проведенных в 2025 году: в рамках эксперимента автономный грузовик компании Navio преодолел путь от Санкт-Петербурга до Казани протяженностью 1,6 тысячи километров за 24 часа. Для сравнения, аналогичная поездка с участием водителя занимает около 58 часов.

Пока эксперименты с участием беспилотников проходят на территории нескольких регионов в рамках экспериментального правового режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
