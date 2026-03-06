Борьба за тротуары: в России готовят ограничения для электровелосипедов и самокатов

Новый несчастный случай заставил обратить внимание на безопасность пешеходов. В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил 4-летнего мальчика. Он попал в реанимацию. Доставщик отделался штрафом, но вскоре наказание за подобные нарушения могут ужесточить. Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос ограничении движения велосипедистов и самокатчиков по тротуарам. Как это отразится на ситуации на дорогах, выяснял корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

В сезонном обмундировании, в непогоду и зной они мчатся по улицам, развозя заказы тем, кто привык экономить время. Одни без курьеров-доставщиков свою жизнь уже не представляют, другие боятся их как огня. Потому что знают, чем заканчиваются такие поездки. Последний случай в Петербурге — на тротуаре сбит 4-летний мальчик.

«Сначала был в реанимации. Была операция по репозиции кости. Сейчас он в гипсе, в отделении интенсивной терапии», — рассказывает мама мальчика.

Мама уверена: курьер даже не пытался затормозить — возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подобных инцидентов можно будет избежать, когда правительство по поручению президента разработает новые ограничения. Доставщикам, в том числе на велосипедах с электрическим двигателем, запретят ездить среди пешеходов.

«Насколько мне известно, по правому краю проезжей части двигаться можно, а вот обгонять транспортные средства припаркованные уже нельзя. Ну по тротуару, конечно, удобнее, но здесь пешеходы иногда бывают, мешают, так сказать», — говорит курьер Егор.

Пешеходы же справедливо возмущаются — еще кто кому мешает. Вот, например, север Петербурга, курьер на скорости врезается в мужчину, выходящего из парадной. Кто-то несется даже по льду, рискуя не только своей безопасностью. Зато — без светофоров.

«Очень часто с мужем едем и перелетают через дорогу, не останавливаясь и не спешиваясь, нарушают повсеметно», — рассказывает Маргарита.

А вот так дорожки выглядят после ежедневных гонок: глубокие колеи, по которым пешком идти практически невозможно. В итоге между напряжение на городских улицах нарастает.

«Пешеходы, на самом деле, очень нас недолюбливают. Реагируют, да. Зачастую тоже неадекватно», — делится курьер Александр.

Формально управлять электровелосипедом, который весит десятки килограммов, может почти любой. Права не нужны — достаточно пройти обучение в специальном приложении и сдать тест на знание ПДД. Ограничение скорости — 25 километров в час, а мощность двигателя — не более 250 ватт. Но на практике многие курьеры используют так называемые «разблокированные» или более мощные велосипеды и разгоняются до 30–40 километров в час.

«Для управления лицо должно получать допуск. То есть нужно какое-то обучение и сдача какого-то экзамена, хотя бы теоретического. Не того вопросника, который решают курьеры с наивными детскими вопросами», — объясняет автоэксперт, эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Полиция регулярно проводит рейды, нарушителям выписывают штрафы. А потом они снова берутся за старое. Эксперты говорят: о проблеме давно известно. Но, похоже, всерьез занялись ею только после указания главы государства.

«К сожалению, не получилось, чтобы это сделал кто-то из министров или кто-то из других государственных деятелей, поэтому это дошло на самый верх, на самый верх страны», — заметил российский политолог, политтехнолог, директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Свои предложения к 1 июля должны представить Минтранс, МВД и другие ведомства. Ограничения коснутся и обычных владельцев электротранспорта, и тех, кто использует его для заработка. Так что курьерам, похоже, придется либо менять стиль езды, либо — работу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.