На «ТопФесте» в Петербурге зарегистрируют новый национальный рекорд

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

На сцену выйдут главные кумиры юного поколения.

Когда пройдет фестиваль детского блогинга «ТопФест»

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

В Петербурге в спортивном комплексе «Арена» 22 марта состоится фестиваль детского и молодежного блогинга «ТопФест». На нем эксперты INTERRECORD официально подтвердят и внесут в Реестр рекордов России достижение фестиваля — количество просмотров по официальному хештегу #ТопФест за 21 день.

Главной интригой остается итоговое количество просмотров. Как отмечают организаторы, уникальность этого рекорда в том, что оно принадлежит не одному человеку, а миллионам людей — соавтором победы становится каждый зритель.

«ТопФест» — флагманский проект Института поддержки детского блогинга. Главная задача этой организации — поощрять интерес детей к интернету, преображая его в творчество, самореализацию и созидательный контент.

Организаторы мероприятия планируют масштабный концерт детских кумиров. На сцену выйдут такие звезды, как Amirchik, Егор Шип, Артур Бабич, Аня Pokrov, Poli, Gazan и другие.

Фестиваль в Петербурге запустит всероссийский тур — всего «ТопФест» охватит 15 городов и соберет 500 тысяч зрителей. Следующим местом выступления станет стадион «Лужники» в Москве — там мероприятие пройдет 12 июня.

