Путин сообщил о росте коррупционных преступлений в России на 12,3%

Светлана Стофорандова Журналист

Президент призвал не оправдывать нарушения закона статусом или бывшими достижениями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России за прошлый год число коррупционных преступлений увеличилось на 12,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%», — сказал он.

Глава государства поставил перед прокурорами задачу усилить надзор за расходованием средств, направленных на гособоронзаказ и расширение мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Путин отдельно отметил, что борьба с коррупцией и нарушениями должна быть бескомпромиссной. По его словам, оправдывать преступления бывшими достижениями или высоким положением нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России хотят ввести полную конфискацию имущества как уголовное наказание для коррупционеров. Такое предложение выдвинул председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. При этом он отметил рост раскрываемости коррупционных преступлений. В 2025 году в суды передали почти 15 тысяч дел, что на 25% больше, чем в 2024-м.

