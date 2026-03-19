«Когда на тебя летит ракета, ее слышно»: журналисты RТ попали под удар Израиля

Журналисты RT получили ранения при обстреле в Ливане

Наши коллеги сегодня едва не погибли на юге Ливана. Корреспондент Стив Суини снимал репортаж, когда началась атака израильтян.

Корреспондент и его оператор получили осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь. Стив Суини уже смог выйти в эфир, а Али Рида рассказал о своем состоянии, находясь в больнице.

«Ребята, мы в порядке. Оказывается, когда на тебя летит ракета, ее слышно», — сказал Рида.

«У меня было осколочное ранение в руку, осколок глубоко засел в мышце, вот здесь. Его уже извлекли. И вот он — в этом контейнере», — отметил Суини.

Наши коллеги уверены, что Израиль бил по ним целенаправленно, ведь у них не было оружия, а на всей амуниции были крупные надписи «Пресса». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это вряд ли можно назвать случайностью и стоит ждать международной реакции на произошедшее.

