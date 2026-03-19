«Задержали мужчину»: кто и зачем подорвал банкомат в Москве

Полиция задержала подозреваемого в подрыве отделения банка в Москве

Подозреваемого в подрыве банка на улице Менжинского в Москве удалось задержать. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, а после информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.

«Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — написала она.

По предварительным данным, исполнителем подрыва оказался 15-летний подросток, который мог стать жертвой вербовки со стороны мошенников.

«Банкомат был подорван гранатой. Сам злоумышленник пострадал при взрыве», — уточнил собеседник 5-tv.ru.

Как отметил источник, подростка госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами головы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковном Путилкове 16-летний подросток подорвал отделение банка. Злоумышленника задержали очевидцы прямо на месте преступления, а оперативные службы сразу же прибыли к отделению банка. Следователи установили, что юноша действовал по указке телефонных мошенников и стал жертвой неизвестных «кураторов».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.