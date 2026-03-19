Путин отметил триумфальное возращение российского флага на спортивную арену

|
Мария Гоманюк
Государственные символы страны смогли увидеть все на Играх впервые за более чем десятилетие.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: российские гимн и флаг вернулись на международную спортивную арену

Российские флаг и гимн вернулись на международную спортивную арену благодаря выступлению российских паралимпийцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения членов национальной сборной.

По его словам, впервые за более чем десятилетие на паралимпийском пьедестале был поднят российский флаг, а исполнение гимна сопровождалось чувством особой гордости.

«Впервые за последние 12 лет мы также смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России, благодаря вам», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что спортсмены обеспечили возвращение национальных символов страны на международные соревнования и сделали это по-настоящему триумфально.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские атлеты впервые с 2014 года участвовали в турнире под национальными символами.

В соревнованиях приняли участие шесть представителей России. По итогам Игр команда завоевала 12 медалей, в том числе восемь золотых, и заняла третье место в общем медальном зачете.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин наградил российских паралимпийцев орденом Дружбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
