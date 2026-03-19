«Помогите!» — Мама с ребенком оказались в огненной ловушке из-за пожара в Москве

Светлана Стофорандова Журналист

Что горит на Алтайской улице в Москве

Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Алтайской улице

На востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. Как сообщил источник 5-tv.ru, в квартире, охваченной огнем, оказались заблокированы женщина и ребенок.

Возгорание произошло на третьем этаже дома № 26 на улице Алтайской. Из окон валит густой черный дым. Из-за сильного задымления жильцы этажом выше не могут самостоятельно покинуть здание и просят о спасении прямо из окон.

«Помогите!» — кричат люди, сообщает источник 5-tv.ru.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Они уже приступили к ликвидации открытого горения и эвакуации жильцов. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в пожаре в поселке Приазовское Запорожской области погибли трое маленьких детей. Предположительно, мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов во время возгорания находились дома одни. Они отравились угарным газом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
22:30
«Бабушкино горе»: Стас Пьеха про свой 25-летний путь в музыке
22:19
Скупать доллар и евро? Экономист рассказала о курсах валют на фоне войны в Иране
22:05
Пропал без следа и оказался на грани: школьник исчез и нашелся в реанимации
21:52
Засада во дворе: в Воронежской области зверски убили мать четверых детей
21:45
Сколько теперь платят инвалидам? Названы новые размеры пенсий

Сейчас читают

«Судьба так решила, я не отказался»: Зацепин раскрыл секрет долголетия
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Полмиллиарда наследнице: кому и что завещал Алексей Баталов
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео