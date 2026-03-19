Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Алтайской улице

На востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. Как сообщил источник 5-tv.ru, в квартире, охваченной огнем, оказались заблокированы женщина и ребенок.

Возгорание произошло на третьем этаже дома № 26 на улице Алтайской. Из окон валит густой черный дым. Из-за сильного задымления жильцы этажом выше не могут самостоятельно покинуть здание и просят о спасении прямо из окон.

«Помогите!» — кричат люди, сообщает источник 5-tv.ru.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Они уже приступили к ликвидации открытого горения и эвакуации жильцов. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в пожаре в поселке Приазовское Запорожской области погибли трое маленьких детей. Предположительно, мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов во время возгорания находились дома одни. Они отравились угарным газом. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

